Министерство здравоохранения Украины разместило информацию о том, насколько в условиях войны справляется со своими первоочередными задачами медицинская система Харьковской области.

— На сегодня на подконтрольной Украине территории Харьковской области функционирует 164 учреждения здравоохранения первичной и вторичной (специализированной) медпомощи. 126 объектов здравоохранения повреждены и имеют разные степени разрушения, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что, несмотря на регулярные воздушные тревоги и риски, учреждения здравоохранения области работают в штатном режиме.

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58 медицинских учреждений с оккупированных территорий Харьковщины перемещены на подконтрольные Украине районы области. Еще семь эвакуированы, в частности, в Днепропетровскую, Львовскую и Полтавскую области.

В настоящее время на подконтрольной Украине территории Харьковщины работает около 15 тыс. медицинских работников (семейные врачи, узкие специалисты, младший медперсонал), которые полностью обеспечивают потребности населения в медицинских услугах.

Все медучреждения и пункты скорых обеспечены необходимыми лекарствами. Это стало возможным благодаря возобновлению поставок лекарств и гуманитарной помощи от европейских партнеров.

Бригады экстренной медицинской помощи, иногда рискуя жизнью, продолжают работать круглосуточно и выезжают на вызовы даже во время комендантского часа. В городе и области работает 178 бригад экстренки.

Отмечается, что бригада скорой не может выехать по вызову только во время активных боевых действий, когда нет возможности оказать медицинскую помощь из-за интенсивных обстрелов.

К сожалению, в селах и городах области, в которых велись активные боевые действия, и там, где учреждения здравоохранения получили значительные разрушения, доступ к медицинским услугам частично ограничен.

Учитывая ситуацию с безопасностью, на такие территории будут выезжать семейные врачи и проводить приемы с помощью телемедицинского оборудования. Соответствующие учения для семейных врачей по предоставлению телемедицинских консультаций уже проводятся.