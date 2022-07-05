Міністерство охорони здоров’я України розмістило інформацію про те, наскільки в умовах війни справляється зі своїми першочерговими завданнями медична система Харківської області.

– На сьогодні на підконтрольній Україні території Харківської області функціонує 164 заклади охорони здоров’я первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. 126 об’єктів охорони здоров’я пошкоджені і мають різні ступені руйнування, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Зазначається, що, незважаючи на регулярні повітряні тривоги та ризики, заклади охорони здоров’я області працюють у штатному режимі.

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58 медичних закладів з окупованих територій Харківщини переміщені на підконтрольні Україні райони області. Ще сім евакуйовані, зокрема, в Дніпропетровську, Львівську та Полтавську області.

Наразі на підконтрольній Україні території Харківщини працює близько 15 тис. медичних працівників (сімейні лікарі, вузькі фахівці, молодший медперсонал), які повністю забезпечують потреби населення в медичних послугах.

Всі медустанови та пункти швидких забезпечені необхідними ліками. Це стало можливим завдяки відновленню поставок ліків та гуманітарної допомоги від європейських партнерів.

Бригади екстреної медичної допомоги, іноді ризикуючи життям, продовжують працювати цілодобово і виїжджають на виклики навіть під час комендантської години. У місті та області працює 178 бригад екстреної допомоги.

Зазначається, що бригада швидкої не може виїхати за викликом лише під час активних бойових дій, коли немає можливості надати медичну допомогу через інтенсивні обстріли.

На жаль, в селах і містах області, в яких велися активні бойові дії, і там, де заклади охорони здоров’я отримали значні руйнування, доступ до медичних послуг частково обмежений.

Враховуючи ситуацію з безпекою, на такі території виїжджатимуть сімейні лікарі та проводитимуть прийоми за допомогою телемедичного обладнання.

Відповідні навчання для сімейних лікарів з надання телемедичних консультацій вже проводяться.