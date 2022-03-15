Российская агрессия и военные действия, ставшие ее следствием, повлекли за собой ажиотаж в аптеках.

Украинцы выкупили запасы медикаментов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы, в частности, препараты с действующим веществом левотироксин.

Минздрав привлек партнеров и дистрибьюторов к восстановлению аптечного ассортимента лекарств для тиреоидной терапии.

В настоящее время препараты находятся на аптечных складах.

Так, на складах компании Оптима-Фарм 23,6 тыс. упаковок L-тироксина и 8,8 тыс. упаковок эутирокса. На складах компаний АСИНО имеется около 300 тыс. упаковок эутирокса. Также ожидается поставка 217 тыс. упаковок разной дозировки L-тироксина от компании Берлин-Хеми.

В ближайшее время эти препараты будут развезены в аптеки. Оперативно получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных заведениях можно с помощью сервиса https://tabletki.ua/ru/.

Из-за проблем со щитовидной железой, в частности гипотериозом, врачи нередко назначают препарат Эутирокс. Однако его иногда бывает сложно найти в аптеках, из-за чего возникает потребность в покупке аналогов. При покупке препаратов нужно внимательно прочесть состав и учесть дозировку.