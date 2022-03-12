Через проблеми із щитовидною залозою, зокрема гіпотеріоз, лікарі нерідко призначають препарат Еутірокс. Однак його іноді буває складно знайти в аптеках, через що виникає потреба у купівлі аналогів.

Крім того, МОЗ закликав громадян під час вибору ліків звертати увагу на діючу речовину, а не на назву бренду. Факти ICTV розібралися, які таблетки мають ту ж діючу речовину, що й Еутірокс.

У його основі – левотироксин натрію. Це ізомер тироксину, він ідентичний тому тироксину, який синтезується щитовидною залозою.

Речовина впливає на розвиток та ріст тканин, на обмін речовин. У невеликих кількостях вона впливає на білковий та жировий обмін, у середніх – стимулює ріст та розвиток, підвищує функціональну активність серцево-судинної системи та ЦНС, у великих – пригнічує вироблення тиреотропін-рилізинг-гормону гіпоталамуса та тиреотропного гормону (ТТГ) гіпофізу.

Аналогом є препарат L-Тироксин.

Перед купівлею важливо продумати кожен варіант і порівняти склади ліків.