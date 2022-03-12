При проблемах со щитовидной железой, в частности гипотериозе, врачи нередко назначают препарат Эутирокс. Однако его иногда бывает сложно достать в аптеках, из-за чего возникает необходимость в покупке аналогов.

Кроме того, Минздрав призвал граждан при выборе лекарства обращать внимание на действующее вещество, а не на название бренда. Факты ICTV разобрались, какие таблетки имеют то же действующее вещество, что и Эутирокс.

В его основе — левотироксин натрия. Это — изомер тироксина, он идентичен тому тироксину, который синтезируется щитовидной железой.

Вещество оказывает влияние на развитие и рост тканей, на обмен веществ. В небольших количествах оно влияет на белковый и жировой обмен, в средних — стимулирует рост и развитие, повышает функциональную активность сердечно-сосудистой системы и ЦНС, в больших — угнетает выработку тиреотропин-рилизинг-гормона гипоталамуса и тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза.

Аналогом является препарат L-Тироксин.

Перед покупкой важно обдумать каждый вариант и сравнить составы лекарств.