Рамиприл – препарат для лечения артериальной гипертензии, а также клубочковой диабетической нефропатии с одноименным действующим веществом. Его также используют для профилактики вторичного инфаркта, острых нарушений мозгового кровообращения в анамнезе, терапии симптоматической сердечной недостаточности.
Его действующее вещество снижает содержание ангиотензина II и повышает уровень брадикинина в крови. Из-за этого нормализуется артериальное давление и повышается уровень кининов, которые обеспечивают антиагрегантный, антиатерогенный, антиишемический и антипролиферативный эффекты.
В аптеках можно приобрести этот препарат, а также ряд аналогов с тем же действующим веществом.
Поскольку Минздрав призывает граждан покупать не по названиям брендов, а по составу, Факты ICTV решили перечислить препараты, действующим веществом которого является рамиприл.
Препараты:
- Кардиприл (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
- Ангирам (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
- Рамаг (1 капсула содержит 5 или 10 мг действующего вещества);
- Тритаце (1 капсула содержит 5 или 10 мг действующего вещества);
- Полаприл (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
- Рами Сандоз (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
- Рамизес (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
- Рамимед (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
- Хартил (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
- Лацеран (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества).
Прежде чем покупать препарат, лучше заранее проконсультироваться со своим врачом.