Рамиприл – препарат для лечения артериальной гипертензии, а также клубочковой диабетической нефропатии с одноименным действующим веществом. Его также используют для профилактики вторичного инфаркта, острых нарушений мозгового кровообращения в анамнезе, терапии симптоматической сердечной недостаточности.

Его действующее вещество снижает содержание ангиотензина II и повышает уровень брадикинина в крови. Из-за этого нормализуется артериальное давление и повышается уровень кининов, которые обеспечивают антиагрегантный, антиатерогенный, антиишемический и антипролиферативный эффекты.

В аптеках можно приобрести этот препарат, а также ряд аналогов с тем же действующим веществом.

Поскольку Минздрав призывает граждан покупать не по названиям брендов, а по составу, Факты ICTV решили перечислить препараты, действующим веществом которого является рамиприл.

Препараты:

Кардиприл (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);

Ангирам (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);

Рамаг (1 капсула содержит 5 или 10 мг действующего вещества);

Тритаце (1 капсула содержит 5 или 10 мг действующего вещества);

Полаприл (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);

Рами Сандоз (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);

Рамизес (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);

Рамимед (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);

Хартил (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);

Лацеран (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества).

Прежде чем покупать препарат, лучше заранее проконсультироваться со своим врачом.