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Действующее вещество рамиприл — от чего помогает лекарство и список аналогов

12 марта 2022, 11:13
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
таблетки
Источник: Depositphotos

Рамиприл – препарат для лечения артериальной гипертензии, а также клубочковой диабетической нефропатии с одноименным действующим веществом. Его также используют для профилактики вторичного инфаркта, острых нарушений мозгового кровообращения в анамнезе, терапии симптоматической сердечной недостаточности.

Его действующее вещество снижает содержание ангиотензина II и повышает уровень брадикинина в крови. Из-за этого нормализуется артериальное давление и повышается уровень кининов, которые обеспечивают антиагрегантный, антиатерогенный, антиишемический и антипролиферативный эффекты.

В аптеках можно приобрести этот препарат, а также ряд аналогов с тем же действующим веществом.

Поскольку Минздрав призывает граждан покупать не по названиям брендов, а по составу, Факты ICTV решили перечислить препараты, действующим веществом которого является рамиприл.

Препараты:

  • Кардиприл (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Ангирам (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Рамаг (1 капсула содержит 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Тритаце (1 капсула содержит 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Полаприл (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Рами Сандоз (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Рамизес (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Рамимед (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Хартил (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества);
  • Лацеран (1 капсула содержит 2,5, 5 или 10 мг действующего вещества).
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Прежде чем покупать препарат, лучше заранее проконсультироваться со своим врачом.

Источник
Минздрав
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