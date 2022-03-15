Російська агресія і воєнні дії, що стали її наслідком, спричинили ажіотаж в аптеках.

Українці викупили запаси медикаментів, призначених для лікування захворювань щитовидної залози, зокрема препарати з діючою речовиною левотироксин.

МОЗ залучило партнерів та дистриб’юторів до відновленням аптечного асортименту ліків для тиреоїдної терапії.

Зараз препарати перебувають на аптечних складах.

Так, на складах компанії Оптіма-Фарм є 23,6 тис. упаковок L-тироксину та 8,8 тис. упаковок еутироксу. На складах компаній АСІНО є близько 300 тис. упаковок еутироксу. Також очікується поставка 217 тис. упаковок різного дозування L-тироксину від компанії Берлін-Хемі.

Найближчим часом ці препарати будуть розвезені до аптек. Оперативно отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптечних закладах можна за допомогою сервісу https://tabletki.ua/uk/.

Через проблеми із щитовидною залозою, зокрема гіпотеріозом, лікарі нерідко призначають препарат Еутірокс. Однак його іноді буває складно знайти в аптеках, через що виникає потреба у купівлі аналогів. При купівлі препаратів потрібно уважно прочитати склад та врахувати дозування.