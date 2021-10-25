Ляшко рассказал о ситуации с кислородом для больных Covid-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации с кислородом для больных коронавирусом в украинских больницах.

По его словам, 344 тонны жидкого кислорода в день потребляет Украина в больницах.

— Сегодня 289 учреждений здравоохранения автономны по обеспечению кислородом. Стоят кислородные станции, которые генерируют кислород. Но его не будет хватать, если мы не будем прививаться. Кислород поступает туда, где он должен быть. Поэтому когда говорят, что кислорода осталось на 2-3 дня — это не значит, что его нет, — рассказал министр в эфире Свободы слова на ICTV.

Виктор Ляшко добавил, что сейчас потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз. Он отметил: если бы такие показатели были осенью 2020 года или весной 2021-го, то у нас была бы огромная летальность.

Поэтому, по словам Виктора Ляшко, сегодня система здравоохранения при таких темпах потребления кислорода справляется с ситуацией.