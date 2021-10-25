Ляшко розповів про ситуацію з киснем для хворих на Covid-19

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про ситуацію з киснем для хворих на коронавірус в українських лікарнях.

За його словами, 344 тонни рідкого кисню в день споживає Україна у лікарнях.

– Сьогодні 289 закладів охорони здоров’я автономні по забезпеченню киснем. Стоять кисневі станції, які генерують кисень. Але його не вистачатиме, якщо ми не вакцинуватимемось. Кисень постачається туди, де він повинен бути. Тому коли говорять, що кисню залишилось на 2-3 дні – це не означає, що його немає, – розповів міністр в ефірі Свободи слова на ICTV.

Віктор Ляшко додав, що наразі споживання кисню одним пацієнтом виросло вшестеро. Він зазначив: якби такі показники були восени 2020 року або навесні 2021-го, то в нас була би величезна летальність.

Тому, за словами Віктора Ляшка, сьогодні система охорони здоров’я за таких темпів споживання кисню справляється з ситуацією.

22 жовтня під час свого виступу у Верховній Раді очільник МОЗ повідомив, що на тлі більш ніж дворазового збільшення потреби лікувальних установ в медичному кисні, два вітчизняних виробника призупинили його вироблення через планові регламентні роботи.

Тому МОЗ обіцяє постачання життєво необхідного кисню з Польщі. Обсяг – майже 240 тонн на тиждень. За словами Віктора Ляшка, всі пацієнти, які потребують кисневої підтримки, отримують її в повному обсязі.