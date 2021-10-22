На тлі більш ніж дворазового збільшення потреби лікувальних установ в медичному кисні, два вітчизняних виробника призупинили його вироблення. МОЗ обіцяє постачання життєво необхідного газу з Польщі. Обсяг – майже 240 тонн на тиждень.

Про це сьогодні, 22 жовтня, під час свого виступу у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Два українських заводи з виробництва медичного кисню зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на Західній Україні виникли технічні неполадки, – пояснив глава МОЗ.

За його словами, всі пацієнти, які потребують кисневої підтримки, отримують її в повному обсязі.

Тим часом, за даними МОЗ, в 2021 році з державного бюджету було виділено понад 1,2 млрд грн. на забезпечення та вдосконалення кисневих систем. У міністерстві також інформували, що середньодобові витрати медичного кисню в лікувальних установах збільшилися більш ніж у два рази в порівнянні з квітнем 2021.

За словами Віктора Ляшка, в деяких містах України споживання кисню сягає 45-50 тонн на добу. Сумарний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні – 977 тис. літрів на хвилину.