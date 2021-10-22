На фоне более чем двукратного увеличения потребности лечебных учреждений в медицинском кислороде, два отечественных производителя приостановили его выработку. МОЗ обещает поставки жизненно необходимого газа из Польши. Объем – почти 240 тонн в неделю.

Об этом сегодня, 22 октября, во время своего выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Два украинских завода по производству медицинского кислорода остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на Западной Украине возникли технические неполадки, — объяснил глава МЗ.

По его словам, все пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее в полном объеме.

Между тем, по данным Минздрава, в 2021 году из государственного бюджета было выделено свыше 1,2 млрд грн. на обеспечение и совершенствование кислородных систем. В министерстве также информировали, что среднесуточные расходы медицинского кислорода в лечебных учреждениях увеличились более чем в два раза по сравнению с апрелем 2021.

По словам Виктора Ляшко, в некоторых города Украины потребление кислорода достигает сегодня 45-50 тонн в сутки. Суммарный расчетный кислородный поток в стране сегодня — 977 тыс. литров в минуту.