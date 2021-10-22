В Одесской области увеличивается количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. В Беляевской больнице неделю назад все отделения перепрофилировали под Covid-19, а уже через несколько дней медучреждение полностью заполнили пациенты.

Например, 60-летнюю пациентку с коронавирусом, которая попала в больницу три дня назад, положили в коридоре, ведь в палатах мест уже не было. У женщины была сатурация 80, поэтому она нуждалась в подключении к кислородному концентратору, но все они также заняты. Поэтому пациентка ждала, пока освободится аппарат ИВЛ.

— Три медсестры на 51 человека. Очень трудно выдержать это в течение суток. В прошлую смену мы принимали 38 пациентов на двоих до утра. Девять минут, чтобы поесть и сходить в уборную. За 24 часа — девять минут! — рассказали медики.

По словам заведующего хирургическим отделением Сергея Швеца, в больнице не хватает персонала для того, чтобы полноценно уделять внимание каждому пациенту.

— Люди работают в нечеловеческих условиях. В понедельник медсестра, которая оказывала медицинскую помощь больным коронавирусом в нейрохирургическом отделении, получила микроинсульт, — отметил он.

Кроме того, медики увольняются, ведь с августа не получают заработной платы. Из-за того, что на счету больницы нет средств, люди вынуждены искать другую работу.

Швец утверждает, что больница до сих пор не подписала договор на лечение Covid-больных с НСЗУ. Поэтому надбавки, предусмотренные за работу в опасных условиях, они тоже не получают.

— У нас до сих пор не подписан Covid-пакет, то есть врачи почти не имеют права работать с больными коронавирусом. А пакет не подпишут, пока мы не сформируем бригады. Но у нас не хватает специалистов для этого, — говорит врач-дерматолог Татьяна.

Врачи пытались получить комментарий от областного Департамента охраны здоровья, но в пресс-службе не отвечают ни на смс, ни на звонки.

Они говорят, если в ближайшее время Министерство здравоохранения не поможет с лекарствами, новыми кадрами и не выплатит людям зарплату, врачи выйдут на митинг и будут перекрывать дороги.

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka