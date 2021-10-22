В Одеській області збільшується кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. У Біляївській лікарні тиждень тому усі відділення перепрофілювали під Covid-19, а вже за кілька днів медзаклад повністю заповнили пацієнти.

Наприклад, 60-річну пацієнтку з коронавірусом, яка потрапила у лікарню три дні тому, поклали у коридорі, адже у палатах місць вже не було. У жінки була сатурація 80, тому вона потребувала під’єднання до кисневого концентратора, але всі вони також зайняті. Тому пацієнтка чекала, доки звільниться апарат ШВЛ.

– Три медсестри на 51 людину. Дуже важко витримати це протягом доби. Минулої зміни ми приймали 38 пацієнтів на двох до ранку. Дев’ять хвилин, щоб поїсти та сходити у вбиральню. За 24 години – дев’ять хвилин! – розповіли медики.

За словами завідувача хірургічного відділення Сергія Швеця, у лікарні не вистачає персоналу для того, щоб повноцінно приділяти увагу кожному пацієнту.

– Люди працюють у нелюдських умовах. У понеділок медсестра, яка надавала медичну допомогу хворим на коронавірус в нейрохірургічному відділенні, отримала мікроінсульт, – зазначив він.

Крім того, медики звільняються, адже з серпня не отримують заробітної плати. Через те, що на рахунку лікарні немає коштів, люди змушені шукати іншу роботу.

Швець стверджує, що лікарня досі не підписала договір на лікування Covid-хворих із НСЗУ. Тому надбавки, передбачені за роботу в небезпечних умовах, вони теж не отримують.

– У нас досі не підписаний Covid-пакет, тобто лікарі майже не мають права працювати з хворими на коронавірус. А пакет не підпишуть, доки ми не сформуємо бригади. Але у нас не вистачає фахівців для цього, – каже лікар-дерматолог Тетяна.

Лікарі намагалися отримати коментар від обласного Департаменту охорони здоров’я, але у прес-службі не відповідають ні на смс, ні на дзвінки.

Вони кажуть, якщо найближчим часом Міністерство охорони здоров’я не допоможе з ліками, новими кадрами та не виплатить людям зарплатню, лікарі вийдуть на мітинг та перекриватимуть дороги.

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka