Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Люди умирают от простых болезней: Тодуров о ситуации на оккупированных территориях

16 мая 2022, 16:51
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров

На оккупированных россиянами украинских территориях состояние медицины ужасное. Люди умирают от простых заболеваний, не получая должной помощи.

Об этом заявил украинский кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, ситуация на оккупированных территориях тяжелая. Например, в Херсоне сотни пациентов остались без диализа. Поэтому они просто умирают без надлежащей медицинской поддержки.

— Сегодня была пациентка из Мариуполя. Говорит, что там катастрофа. Везде трупный запах. Захоронения во дворах сейчас затоплены водой, которую оккупанты пытались починить. Все глубокие могилы размокли, — говорит врач.

Тодуров считает, что, вероятно, в Мариуполе ближайшие дни эпидемиологическая ситуация будет катастрофической, потому что на улице стало теплее. Это может вызвать распространение инфекций, о которых в Украине уже давно забыли.

Он рассказал, что врачей на оккупированных территориях почти не осталось, а большинство медицинских учреждений — разрушены. В то же время Институт сердца в Киеве работает в штатном режиме, но филиал в Ирпене практически полностью уничтожен.

— Это довольно большая больница на 150 коек, где реабилитировались пациенты с проблемами с сердцем. Сейчас необходимы большие вложения, чтобы восстановить здание, сломанную аппаратуру и всю инфраструктуру, которую разграбили россияне, — говорит хирург.

Большинство врачей выехало с оккупированных территорий. Тодуров рассказал, что они пытаются трудоустроить специалистов, где это возможно.

С начала войны российские войска уже разрушили 616 медицинских учреждений, из них 101 – полностью. На их восстановление нужно 32 млрд грн.

Теги
Борис Тодуров, лікування, Мариуполь, Херсон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь