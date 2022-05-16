На оккупированных россиянами украинских территориях состояние медицины ужасное. Люди умирают от простых заболеваний, не получая должной помощи.

Об этом заявил украинский кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, ситуация на оккупированных территориях тяжелая. Например, в Херсоне сотни пациентов остались без диализа. Поэтому они просто умирают без надлежащей медицинской поддержки.

— Сегодня была пациентка из Мариуполя. Говорит, что там катастрофа. Везде трупный запах. Захоронения во дворах сейчас затоплены водой, которую оккупанты пытались починить. Все глубокие могилы размокли, — говорит врач.

Тодуров считает, что, вероятно, в Мариуполе ближайшие дни эпидемиологическая ситуация будет катастрофической, потому что на улице стало теплее. Это может вызвать распространение инфекций, о которых в Украине уже давно забыли.

Он рассказал, что врачей на оккупированных территориях почти не осталось, а большинство медицинских учреждений — разрушены. В то же время Институт сердца в Киеве работает в штатном режиме, но филиал в Ирпене практически полностью уничтожен.

— Это довольно большая больница на 150 коек, где реабилитировались пациенты с проблемами с сердцем. Сейчас необходимы большие вложения, чтобы восстановить здание, сломанную аппаратуру и всю инфраструктуру, которую разграбили россияне, — говорит хирург.

Большинство врачей выехало с оккупированных территорий. Тодуров рассказал, что они пытаются трудоустроить специалистов, где это возможно.

С начала войны российские войска уже разрушили 616 медицинских учреждений, из них 101 – полностью. На их восстановление нужно 32 млрд грн.