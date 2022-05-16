На окупованих росіянами українських територіях стан медицини жахливий. Люди помирають від простих захворювань, не отримуючи належної допомоги.

Про це заявив український кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ситуація на окупованих територіях важка. Наприклад у Херсоні сотні пацієнтів залишилися без діалізу. Тому вони просто помирають без належної медичної підтримки.

– Сьогодні була пацієнтка з Маріуполя. Каже, що там катастрофа. Скрізь трупний запах. Захоронення у дворах зараз затоплені водою, яку окупанти намагалися полагодити. Усі глибокі могили розмокли, – каже лікар.

Тодуров вважає, що, ймовірно, у Маріуполі найближчі дні епідеміологічна ситуація буде катастрофічною, бо надворі стало тепліше. Це може спричинити поширення інфекцій, про які в Україні вже давно забули.

Він розповів, що лікарів на окупованих територіях майже не залишилося, а більшість медичних установ – зруйновані. Водночас Інститут серця у Києві працює у штатному режимі, але філіал в Ірпені практично повністю знищений.

– Це доволі велика лікарня на 150 ліжок, де реабілітувалися пацієнти з проблемами з серцем. Зараз необхідні великі вкладення, щоб відновити будівлю, зламану апаратуру і всю інфраструктуру, яку розграбували росіяни, – каже хірург.

Більшість лікарів виїхала з окупованих територій. Тодуров розповів, що вони намагаються працевлаштувати спеціалістів, де це можливо.

З початку війни російські війська вже зруйнували 616 медичних закладів, з них 101 – повністю. На їх відновлення потрібно 32 млрд грн.