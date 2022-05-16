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Люди помирають від простих хвороб: Тодуров про ситуацію на окупованих територіях

16 Травня 2022, 16:51
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров

На окупованих росіянами українських територіях стан медицини жахливий. Люди помирають від простих захворювань, не отримуючи належної допомоги.

Про це заявив український кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ситуація на окупованих територіях важка. Наприклад у Херсоні сотні пацієнтів залишилися без діалізу. Тому вони просто помирають без належної медичної підтримки.

– Сьогодні була пацієнтка з Маріуполя. Каже, що там катастрофа. Скрізь трупний запах. Захоронення у дворах зараз затоплені водою, яку окупанти намагалися полагодити. Усі глибокі могили розмокли, – каже лікар.

Тодуров вважає, що, ймовірно, у Маріуполі найближчі дні епідеміологічна ситуація буде катастрофічною, бо надворі стало тепліше. Це може спричинити поширення інфекцій, про які в Україні вже давно забули.

Він розповів, що лікарів на окупованих територіях майже не залишилося, а більшість медичних установ – зруйновані.  Водночас Інститут серця у Києві працює у штатному режимі, але філіал в Ірпені практично повністю знищений.

– Це доволі велика лікарня на 150 ліжок, де реабілітувалися пацієнти з проблемами з серцем. Зараз необхідні великі вкладення, щоб відновити будівлю, зламану апаратуру і всю інфраструктуру, яку розграбували росіяни, – каже хірург.

Більшість лікарів виїхала з окупованих територій. Тодуров розповів, що вони намагаються працевлаштувати спеціалістів, де це можливо.

З початку війни російські війська вже зруйнували 616 медичних закладів, з них 101 – повністю. На їх відновлення потрібно 32 млрд грн.

Теги
Борис Тодуров, лікування, Маріуполь, Херсон
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