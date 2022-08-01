Власти Франции с 1 августа сняли практически все Covid-ограничения для прибывающих в страну туристов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства страны.

Сообщается, что для пересечения границы Франции уже не нужно предъявлять доказательства вакцинации или отрицательный результат теста.

Отмечается, что в случае появления новых опасных вариантов Covid-19, французское правительство оставляет за собой право вновь вернуть требование предъявлять отрицательный результат теста на Covid-19, прежде чем туристы сядут на рейс в страну.

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Что же касается масочного режима, то он по-прежнему рекомендован в местах массового скопления людей.

Напомним, что Франция больше всех в Европе пострадала от коронавируса: по состоянию на 28 июля было зарегистрировано более 32,5 млн случаев заболевания и более 151 тыс. смертей.

Полностью вакцинировано более 81,2% населения Франции.

Источник: Gouvernement