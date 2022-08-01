Влада Франції з 1 серпня зняла практично всі Covid-обмеження для туристів, що прибувають в країну. Повідомлення про це з’явилося на офіційному сайті уряду країни.

Повідомляється, що для перетину кордону Франції вже не потрібно пред’являти докази вакцинації або негативний результат тесту.

Відзначається, що в разі появи нових небезпечних варіантів Covid-19, французький уряд залишає за собою право знову повернути вимогу пред’являти негативний результат тесту на Covid-19, перш ніж туристи сядуть на рейс в країну.

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Що ж стосується носіння масок, то вони як і раніше рекомендовані в місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, що Франція найбільше в Європі постраждала від коронавірусу: станом на 28 липня було зареєстровано понад 32,5 млн випадків захворювання і понад 151 тис. Смертей.

Повністю вакциновано понад 81,2% населення Франції.

Джерело: Gouvernement