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Должен был создать реестр доноров, а нанес ущерб на 2 млн грн — СБУ разоблачила экс-чиновника Минздрава

28 сентября 2022, 13:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гроші
Источник: Depositphotos

Киберспециалисты СБУ разоблачили бывшего замминистра, нанесшего государству ущерб на 2 млн грн и помешавшего созданию реестра доноров — единой государственной информационной системы трансплантации органов. Из-за чего не произошло ее интегрирования в системы иностранных государств и международных организаций.

В Минздраве должны были ввести электронный реестр живых доноров стволовых клеток согласно программе реформирования медицинской отрасли. Деньги под запуск проекта были предоставлены в виде кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

Для внедрения мер цифровизации замминистра заключил соглашение с руководителем одной из столичных IТ-компаний в конце 2018 года. Предприятие получило средства на установку в министерстве программного обеспечения для работы реестра доноров.

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Но подрядчики не выполнили договорные обязательства и не предоставили Минздраву необходимых технологий. При этом чиновник Минздрава подписал акт приема-передачи программной продукции.

На основании киберрасследования и собранных доказательств Служба безопасности инициировала проведение судебных компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз, подтвердивших причастность бывшего чиновника к незаконным действиям.

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Следователи ДБР сообщили бывшему высокопоставленному чиновнику о подозрении.

Источник
СБУ
Теги
Донорство
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