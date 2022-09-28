Киберспециалисты СБУ разоблачили бывшего замминистра, нанесшего государству ущерб на 2 млн грн и помешавшего созданию реестра доноров — единой государственной информационной системы трансплантации органов. Из-за чего не произошло ее интегрирования в системы иностранных государств и международных организаций.

В Минздраве должны были ввести электронный реестр живых доноров стволовых клеток согласно программе реформирования медицинской отрасли. Деньги под запуск проекта были предоставлены в виде кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

Для внедрения мер цифровизации замминистра заключил соглашение с руководителем одной из столичных IТ-компаний в конце 2018 года. Предприятие получило средства на установку в министерстве программного обеспечения для работы реестра доноров.

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Но подрядчики не выполнили договорные обязательства и не предоставили Минздраву необходимых технологий. При этом чиновник Минздрава подписал акт приема-передачи программной продукции.

На основании киберрасследования и собранных доказательств Служба безопасности инициировала проведение судебных компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз, подтвердивших причастность бывшего чиновника к незаконным действиям.

Следователи ДБР сообщили бывшему высокопоставленному чиновнику о подозрении.