Кіберфахівці СБУ викрили колишнього заступника міністра, що завдав державі збитків на 2 млн грн та зашкодив створенню реєстру донорів: єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів. Через це не відбулося її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.

У МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин згідно з програмою реформування медичної галузі. Гроші під запуск проєкту були надані у вигляді кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Для впровадження заходів цифровізації заступник міністра уклав угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній наприкінці 2018 року. Підприємство отримало кошти на встановлення в міністерстві програмного забезпечення для роботи реєстру донорів.

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Та підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідних технологій. При цьому високопосадовець МРЗ підписав акт приймання-передачі програмної продукції.

На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів Служба безпеки ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього чиновника до незаконних дій.

Слідчі ДБР наразі повідомили колишнього високопосадовця про підозру.