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Медучреждения Луганска заполнены ранеными боевиками: местных жителей берут только в крайних случаях

25 сентября 2022, 15:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Лечебные учреждения оккупированных районов Луганской области практически полностью заполнены ранеными оккупатами. Как следствие, гражданских жителей принимают в больницы только в экстренных случаях, если, к примеру, необходимо срочное хирургическое лечение.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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— В больницах Луганска и других городов, которые подальше от фронта, обычных граждан госпитализируют только в случаях экстренных хирургических вмешательств. Потому что свободных коек там в последнее время нет – отделения заполняются ранеными боевиками, – рассказал он.

По его словам, только за минувшие сутки украинская авиация нанесла 26 ударов. В результате поражено 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и шесть позиций зенитных ракетных комплексов.

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Как сообщалось, на оккупированной Луганщине россияне проводят не так называемую частичную мобилизацию, а тотальную.

Источник: Сергей Гайдай

Теги
Лікарні лікування Луганська область Російська агресія
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