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Медустанови Луганська заповнені пораненими бойовиками: місцевих мешканців беруть тільки в крайніх випадках

25 Вересня 2022, 15:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Лікувальні установи окупованих районів Луганської області практично повністю заповнені пораненими окупантами. Як наслідок, цивільних жителів приймають в лікарні тільки в екстрених випадках, якщо, наприклад, необхідне термінове хірургічне лікування.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– У лікарнях Луганська та інших міст, які подалі від фронту, звичайних громадян госпіталізують тільки у випадках екстрених хірургічних втручань. Тому що вільних ліжок там останнім часом немає – відділення заповнюються пораненими бойовиками, – розповів він.

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За його словами, тільки за минулу добу українська авіація завдала 26 ударів. В результаті уражено 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника і шість позицій зенітних ракетних комплексів.

Як повідомлялося, на окупованій Луганщині росіяни проводять не так звану часткову мобілізацію, а тотальну.

Джерело: Сергій Гайдай

Теги
Лікарні лікування Луганська область Російська агресія
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