Министр здравоохранения Германии заявил, что стремительный рост случаев коронавируса означает, вероятно, что каждый в стране, кто не вакцинирован, подхватит Covid-19 до конца зимы, и некоторые из них умрут.

Официальные данные 22 ноября показали более 30 тыс. новых подтвержденных случаев в Германии за 24 часа — увеличение примерно на 50% по сравнению с прошлой неделей. На этой неделе в стране зафиксировано 100 тыс. смертей от коронавируса с начала пандемии.

Больницы предупреждают, что возможности реанимаций почти исчерпаны, и некоторых пациентов приходится переводить в клиники в другие регионы Германии.

Чтобы уменьшить риск серьезных осложнений, министр здравоохранения Йенс Шпан призвал немцев привиться, в том числе с помощью ревакцинации, если первый раунд прививки состоялся более шести месяцев назад.

— К концу этой зимы почти все в Германии (…) будут вакцинированы, выздоровеют или умрут, — сказал Шпан журналистам в Берлине.

Он признал, что некоторые сочтут эту точку зрения циничной.

– Но это правда. С очень заразным вариантом Дельта это очень и очень вероятно, поэтому мы рекомендуем вакцинацию так срочно, – сказал министр.

Шпан сообщил, что около 50 млн доз вакцин Moderna и BioNtech-Pfizer будут доступны до конца года, чтобы люди могли получить первую, вторую или третью прививку, если необходимо. Чтобы достичь этого, Германия удерживает десятки миллионов доз, первоначально предназначенных для бедных стран. Эти дозы будут предоставлены позже, добавил он.

Некоторые политики в Германии предполагают, что стране, возможно, придется рассмотреть вопрос об обязательных прививках, как в соседней Австрии.

Из 83 млн. населения Германии около 68% полностью вакцинированы. Правительство Германии заявило, что хочет поднять этот уровень выше 75%, чтобы эффективно обуздать распространение вируса, но значительное меньшинство населения противостоит призывам сделать укол.

Карл Лаутербах, известный депутат от левоцентристских социал-демократов, призвал к радикальному применению правил, требующих от людей предоставлять сертификаты о вакцинации или выздоровлении для доступа к некоторым магазинам и общественным местам.

Консервативный губернатор Баварии Маркус Зодер заявил в понедельник, что он также выступает за обязательные вакцины для всех.

Зодер признал, что такой шаг нарушит гражданские свободы, но утверждал, что это нужно сбалансировать с необходимостью защиты здоровья и сохранения других свобод.

Бавария, которая в 1807 году требовала всех граждан вакцинироваться от оспы, сейчас занимает второе место по уровню заражения Covid-19 после Саксонии на северо-востоке. Тамошняя ассоциация врачей заявила, что Саксонии необходимо подготовиться к системе сортировки, потому что коек в реанимациях не хватает.

Гернот Маркс, глава немецкой ассоциации интенсивной терапии DIVI, сказал, что многие больницы в особо пострадавших регионах начали откладывать плановые операции.

Он отметил, что в стране почти на 4 тыс. коек в отделениях реанимации меньше, чем год назад, поскольку многие медработники уволились с работы из-за интенсивной нагрузки во время пандемии.

Старший врач берлинской больницы Шарите Штеффен Вебер-Карстенс сказал, что в городе с населением 3,6 млн человек в понедельник осталось всего 89 бесплатных коек в отделении реанимации.

Несмотря на высокий уровень заражения детей, школы в Германии остаются открытыми.

Министр здравоохранения Шпан заявил, что ожидает одобрения Европейским Союзом вакцин против Covia-19 для детей 5-11 лет в конце недели.

ЕС начнет поставлять вакцины для детей помладше 20 декабря, при этом Германия сначала получит 2,4 млн доз, сказал он.

Источник: AP