Міністр охорони здоров’я Німеччини заявив, що стрімке зростання випадків коронавірусу означає, ймовірно, кожен у країні, хто не вакцинований, підхопить Covid-19 до кінця зими — і деякі з них помруть.

Офіційні дані 22 листопада показали понад 30 тис. нових підтверджених випадків у Німеччині за 24 години — збільшення приблизно на 50% порівняно з минулим тижнем. Станом на цей тиждень в країні зафіксовано 100 тис. смертей від коронавірусу з початку пандемії.

Лікарні попереджають, що можливості реанімацій майже вичерпані, і деяких пацієнтів доводиться переводити в клініки в інші регіони Німеччини.

Щоб зменшити ризик серйозних захворювань, міністр охорони здоров’я Йенс Шпан закликав німців зробити щеплення, в тому числі за допомогою ревакцинації, якщо перший раунд щеплення відбувся більше шести місяців тому.

– До кінця цієї зими майже всі в Німеччині (…) будуть вакциновані, одужають або помруть, – сказав Шпан журналістам у Берліні.

Він визнав, що деякі вважатимуть цю точку зору цинічною.

– Але це правда. З дуже заразним варіантом Дельта це дуже і дуже ймовірно, і тому ми рекомендуємо вакцинацію так терміново, – сказав міністр.

Шпан повідомив, що близько 50 млн доз вакцин Moderna і BioNtech-Pfizer будуть доступні до кінця року, щоб люди могли отримати перше, друге або третє щеплення, якщо необхідно. Щоб досягти цього, Німеччина стримує десятки мільйонів доз, спочатку призначених для бідних країн. Ці дози будуть надані пізніше, додав він.

Деякі політики в Німеччині припускають, що країні, можливо, доведеться розглянути питання про обов’язкові щеплення, як у сусідній Австрії.

З 83 млн населення Німеччини близько 68% повністю вакциновані. Уряд Німеччини заявив, що хоче підвищити цей рівень вище 75%, щоб ефективно приборкати поширення вірусу, але значна меншість населення опирається закликам зробити укол.

Карл Лаутербах, відомий депутат від лівоцентристських соціал-демократів, закликав до радикального застосування правил, які вимагають від людей надавати сертифікати про вакцинацію або одужання для доступу до деяких магазинів і громадських місць.

Консервативний губернатор Баварії Маркус Зодер заявив у понеділок, що він також виступає за обов’язкові вакцини для всіх.

Зодер визнав, що такий крок порушить громадянські свободи, але стверджував, що це потрібно збалансувати з необхідністю захисту здоров’я населення та збереження інших свобод.

Баварія, яка в 1807 році вимагала від усіх громадян вакцинуватися від віспи, зараз займає друге місце за рівнем зараження Covid-19 після Саксонії на північному сході. Тамтешня асоціація лікарів заявила, що Саксонії необхідно підготуватися до системи сортування, тому що ліжок в реанімаціях не вистачає.

Гернот Маркс, голова німецької асоціації інтенсивної терапії DIVI, сказав, що багато лікарень у особливо постраждалих регіонах почали відкладати планові операції.

Він зазначив, що в країні майже на 4 тис. ліжок у відділеннях реанімації менше, ніж рік тому, оскільки багато медпрацівників звільнилися з роботи через інтенсивне навантаження під час пандемії.

Старший лікар берлінської лікарні Шаріте Штеффен Вебер-Карстенс сказав, що в місті з населенням 3,6 млн людей у ​​понеділок залишилося лише 89 безкоштовних ліжок у відділенні реанімації.

Незважаючи на високий рівень зараження дітей, школи в Німеччині залишаються відкритими.

Міністр охорони здоров’я Шпан заявив, що очікує схвалення Європейським Союзом вакцин проти Covia-19 для дітей віком 5-11 років наприкінці тижня.

ЄС почне постачати вакцини для дітей молодшого віку 20 грудня, при цьому Німеччина спочатку отримає 2,4 млн доз, сказав він.

Джерело: AP