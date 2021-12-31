Для некоторых людей тост с шампанским в полночь в канун Нового года — это последний прием алкоголя, от которого они полностью отказываются в течение следующего месяца. Это — официальное начало Сухого января, инициативы, которая была запущена в 2012 году организацией Alcohol Change UK, чтобы заставить людей увидеть умственные, физические и даже финансовые преимущества жизни без алкоголя.

— Участие в Сухом январе отличный способ узнать больше о своих привычках в употреблении алкоголя. Это поможет сделать более здоровый выбор в будущем, — отметил директор Национального института по проблемам злоупотребления алкоголем и алкоголизма Джордж Ф. Куб.

По его словам, есть много потенциальных преимуществ в том, чтобы отказаться от алкоголя, если сделать это с умом. По крайней мере, такой перерыв дает человеку возможность оценить свои отношения с алкоголем и выработать альтернативы для расслабления, общения и осмысления других причин, по которым люди пьют.

Некоторые могут обнаружить, что употребление алкоголя раздражает их желудок, нарушает сон, способствует увеличению веса, мешает утренним упражнениям, влияет на отношения или что они больше полагаются на алкоголь для снятия стресса, чем они думали.

— Просыпаться без тошноты, головной боли, общего недомогания и других общих симптомов похмелья потенциально может улучшить качество жизни человека. А для некоторых людей финансовая экономия также может быть значительной, — говорит ученый.

Алкоголь токсичен для многих систем организма. Он губительно влияет на печень, поджелудочную железу, сердце и нервную систему.

В первые 30 дней у сильно пьющих произойдут заметные и очевидные улучшения их физического состояния. Однако этого времени недостаточно, чтобы что-то существенно изменить для тех, кто пьет мало алкоголя.

Источник: Yahoo!News