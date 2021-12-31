Для деяких людей тост з шампанським опівночі напередодні Нового року – це останній прийом алкоголю, від якого вони повністю відмовляються протягом наступного місяця. Це – офіційний початок Сухого січня, ініціативи, яка була запущена в 2012 році організацією Alcohol Change UK, щоб змусити людей побачити розумові, фізичні і навіть фінансові переваги життя без алкоголю.

– Участь в Сухому січні відмінний спосіб дізнатися більше про свої звички у вживанні алкоголю. Це допоможе зробити більш здоровий вибір у майбутньому, – зазначив директор Національного інституту з проблем зловживання алкоголем та алкоголізму Джордж Ф.Куб.

За його словами, є багато потенційних переваг в тому, щоб відмовитися від алкоголю, якщо зробити це з розумом. Щонайменш, така перерва дає людині можливість оцінити свої відносини з алкоголем і виробити альтернативи для розслаблення, спілкування і осмислення інших причин, за якими люди п’ють.

Деякі можуть виявити, що вживання алкоголю дратує їхній шлунок, порушує сон, сприяє збільшенню ваги, заважає ранковим вправам, впливає на відносини або що вони більше покладаються на алкоголь для зняття стресу, ніж вони думали.

– Прокидатися без нудоти, головного болю, загального нездужання та інших загальних симптомів похмілля потенційно може поліпшити якість життя людини. А для деяких людей фінансова економія також може бути значною, – каже вчений.

Алкоголь токсичний для багатьох систем організму. Він згубно впливає на печінку, підшлункову залозу, серце і нервову систему.

У перші 30 днів у сильно п’ють відбудуться помітні і очевидні поліпшення їхнього фізичного стану. Однак цього часу недостатньо, щоб щось істотно змінити для тих, хто п’є мало алкоголю.

Джерело: Yahoo!News