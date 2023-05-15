Специалисты детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова провели сверхсложную операцию по спасению 9-летнего ребенка с патологическим сужением трахеи: отверстие было меньше 2 мм.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— Артема доставили каретой скорой помощи. Мальчик был в критическом состоянии. Он едва дышал. Наши специалисты немедленно провели первичное обследование и обнаружили у ребенка сужение трахеи, — пишут медики.

По их словам, отверстие в дыхательных путях было меньше 2 мм — при норме 1-1,4 см. В любой момент мальчик мог задохнуться.

Спасти Артема могла только сверхсложная операция. Однако до того, как провести вмешательство, врачам нужно было дообследовать дыхательные пути напрямую.

— И это стало вызовом. Потому что вводить лишний предмет — нельзя. Есть риск отека в зоне сужения трахеи. А это неизбежно привело бы к летальному исходу, — объяснили специалисты.

Поэтому хирурги больницы решили провести уникальную диагностическую процедуру без хирургического вмешательства — сделали КТ специальным аппаратом с 3D-изображением.

Во время операции детские хирурги удалили патологическое сужение и сшили оба конца трахеи. До недавнего времени такие операции выполняли только в столице.

Сверхсложную и важную работу провели и анестезиологи, которые во время вмешательства интубировали трахею мальчика, обеспечив непрерывную вентиляцию легких.

По словам медиков, после операции ребенок достаточно быстро восстановился. Уже на 15-й день Артем вернулся домой. Теперь он дышит свободно.

Источник: Первое медобъединение Львова