Фахівці дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова провели надскладну операцію з порятунку 9-річної дитини з патологічним звуженням трахеї: отвір був меншим за 2 мм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники клініки.

– Артема доставили каретою швидкої допомоги. Хлопчик був у критичному стані. Він ледь дихав. Наші фахівці негайно провели первинне обстеження і виявили в дитини звуження трахеї, – пишуть медики.

За їхніми словами, отвір у дихальних шляхах був меншим за 2 мм – за норми 1-1,4 см. У будь-який момент хлопчик міг задихнутися.

Врятувати Артема могла тільки надскладна операція. Однак, до того як провести втручання лікарям потрібно було дообстежити дихальні шляхи напряму.

– І це стало викликом. Бо вводити зайвий предмет – не можна. Є ризик набряку в зоні звуження трахеї. А це неминуче призвело б до летального результату, – пояснили фахівці.

Тому хірурги лікарні вирішили провести унікальну діагностичну процедуру без хірургічного втручання – зробили КТ спеціальним апаратом із 3D-зображенням.

Під час операції дитячі хірурги видалили патологічне звуження та зшили обидва кінці трахеї. Донедавна такі операції виконували лише в столиці.

Надскладну та важливу роботу провели й анестезіологи, які під час втручання інтубували трахею хлопчика. Тобто, забезпечили безперервну вентиляцію легень.

За словами медиків, після операції дитина досить швидко відновилася. Уже на 15-й день Артем повернувся додому. Тепер він дихає вільно.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова