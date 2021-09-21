Министерство здравоохранения назвало предварительную причину смерти 19-летнего студента после иммунизации от Covid-19. Парень умер вечером 13 сентября в городе Буча Киевской области.

По данным Минздрава, предварительная причина смерти — сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность.

Окончательная причина смерти 19-летнего студента станет известна приблизительно через месяц. Сейчас есть основания для дальнейших исследований. Медики изъяли материал для проведения гистологической и токсикологической экспертизы.

По данным департамента здравоохранения Киевской области, парень получил прививку 0 15.05 вакциной Pfizer-BioNTech. В течение получаса после иммунизации самочувствие студента не изменилось. Также с этого флакона получили свою дозу вакцины еще пять человек — у них жалоб на самочувствие нет.

О смерти 19-летнего студента сообщила администрация Украинского гуманитарного института, где он получал образование. Погибшего звали Владимир Сало, он учился на третьем курса на специальности Филология.

После вакцинации парень находился на территории института, вечером ходил в студенческую столовую. Затем у него поднялась температура, начались судороги. Чуть позже исчез пульс и дыхание.

Работники заведения делали Владимиру искусственное дыхание. На место прибыла бригада скорой — медики реанимировали парня в течение часа, около 21.00 он скончался.

Известно, что парень приехал на учебу в Буче из Львовской области. Он родился в многодетной семье, во время учебы работал репетитором английского языка.

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Фото: Украинский гуманитарный институт