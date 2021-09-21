Міністерство охорони здоров’я назвало попередню причину смерті 19-річного студента після імунізації від Covid-19. Хлопець помер увечері 13 вересня у місті Буча Київської області.

За даними МОЗ, попередня причина смерті – серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність.

Остаточна причина смерті 19-річного студента стане відома приблизно за місяць. Наразі є підстави для подальших досліджень. Медики вилучили матеріал для проведення гістологічної та токсикологічної експертизи.

За даними департаменту охорони здоров’я Київської області, хлопець отримав щеплення 0 15.05 вакциною Pfizer-BioNTech. Протягом півгодини після імунізації самопочуття студента не змінилося. Також з цього флакону отримали свою дозу вакцини ще п’ять осіб – у них скарг на самопочуття немає.

Про смерть 19-річного студента повідомила адміністрація Українського гуманітарного інституту, де він здобував освіту. Померлого звали Володимир Сало, він навчався на третьому курсі за спеціальністю Філологія.

Після вакцинації хлопець перебував на території інституту, увечері ходив у студентську їдальню. Потім у нього піднялася температура, почалися судоми. Трохи пізніше зник пульс і дихання.

Працівники закладу робили Володимиру штучне дихання. На місце прибула бригада швидкої – медики реанімували хлопця протягом години, близько 21.00 він помер.

Відомо, що хлопець приїхав на навчання до Бучі із Львівської області. Він народився у багатодітній сім’ї, під час навчання працював репетитором англійської мови.

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