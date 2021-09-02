Вакцинація від коронавірусу вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого Covid-19.

Про це пишуть науковці Королівського коледжу Лондона. Вони вивчили дані понад 2 млн осіб, яким робили тест на коронавірус у період з 8 грудня 2020 року до 4 липня 2021-го.

Водночас йдеться про осіб, які пройшли повний курс щеплення, тобто зробили два уколи.

За їхніми даними, кількість госпіталізацій з-поміж таких людей зменшується на 73%.

Також на 31% знижується ймовірність серйозних ознак захворювання, а найпоширеніші симптоми – втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втома – переносилися вакцинованими легше.

Дослідники зазначають, що у людей зі щепленням удвічі менше шансів отримати множинні симптоми під час першого тижня захворювання.

Легше протікав коронавірус і у пацієнтів 60+. Порівняно з невакцинованими вони зазвичай не мали жодних симптомів хвороби.

У світі триває вакцинація від коронавірусу, і фахівці наголошують: щеплення – ефективний спосіб вберегтися від тяжких наслідків хвороби та смерті.

Джерело: The Guardian