Вакцинація від коронавірусу вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого Covid-19.
Про це пишуть науковці Королівського коледжу Лондона. Вони вивчили дані понад 2 млн осіб, яким робили тест на коронавірус у період з 8 грудня 2020 року до 4 липня 2021-го.
Водночас йдеться про осіб, які пройшли повний курс щеплення, тобто зробили два уколи.
За їхніми даними, кількість госпіталізацій з-поміж таких людей зменшується на 73%.
Також на 31% знижується ймовірність серйозних ознак захворювання, а найпоширеніші симптоми – втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втома – переносилися вакцинованими легше.
Дослідники зазначають, що у людей зі щепленням удвічі менше шансів отримати множинні симптоми під час першого тижня захворювання.
Легше протікав коронавірус і у пацієнтів 60+. Порівняно з невакцинованими вони зазвичай не мали жодних симптомів хвороби.
У світі триває вакцинація від коронавірусу, і фахівці наголошують: щеплення – ефективний спосіб вберегтися від тяжких наслідків хвороби та смерті.
Джерело: The Guardian