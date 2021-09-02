Вакцинация от коронавируса в два раза снижает вероятность перенесения длительного Covid-19.

Об этом пишут ученые Королевского колледжа Лондона. Они изучили данные более 2 млн человек, которым делали тест на коронавирус в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021-го.

В то же время речь идет о людях, которые прошли полный курс вакцинации, то есть сделали два укола.

По их данным, количество госпитализаций среди людей уменьшается на 73%.

Также на 31% снижается вероятность серьезных признаков заболевания, а распространенные симптомы — потеря обоняния, кашель, лихорадка, головная боль и усталость — переносились вакцинированными легче.

Исследователи отмечают, что у людей с прививкой в два раза меньше шансов получить множественные симптомы во время первой недели заболевания.

Легче протекал коронавирус и у пациентов 60+. По сравнению с невакцинированными они обычно не имели никаких симптомов болезни.

В мире продолжается вакцинация от коронавируса, и специалисты отмечают: прививки — эффективный способ уберечься от тяжелых последствий болезни и смерти.

Источник: The Guardian