В Украине есть большая проблема с вакцинацией детей от полиомиелита. Если пренебрегать прививками, то болезнь из этой страны может угрожать и Польше.

Об этом рассказал профессор и вирусолог Влодзимеж Гут.

— Около 10 лет назад было примерно 20% населения, которые прививались от полиомиелита. Впоследствии это резко наверстали, но пока успели вакцинироваться до 50% жителей, — говорит он.

По словам эксперта, полиомиелит, которым сейчас страдают дети в Украине, отличается от того, с которым человечество боролось раньше — искоренение этого вируса в дикой форме, то есть полное искоренение, объявили только в 2015 году.

Гут утверждает, что нынешний штамм болезни вырос из вакцин, когда для их производства еще использовался живой, но ослабленный вирус.

— Аттенуированные или ослабленные вирусы не представляют опасности для человека, они не способны вызвать заболевание. Но если такой вирус проходит через пассирование, он может восстановить свою вирулентность спустя некоторое время, — объяснил вирусолог.

Обычно вирус передается непривитому человеку кишечным путем, а отсюда к следующему пациенту. Один из видов в процессе передачи может восстановить способность заражать и вызывать болезнь.

В то же время вакцинация препаратом с инактивированным вирусом создает защиту не против кишечного штамма полиомиелита, а только против инфекции нервной системы. Предотвращать заражение кишечника может только вакцина от живого патогена.

У человека, принявшего препарат с инактивированным вирусом, если он все же инфицировался штаммом, не будет симптомов. Но патоген будет размножаться в его пищеварительной системе и вернется в окружающую среду вместе с фекалиями.

— Если мы не вакцинируем наших детей, полиомиелит может вернуться и снова вызвать хаос, — предупредил профессор.

В Польше начали опасаться о распространении полиомиелита из-за вспышки заболевания в Закарпатской области. Там инфицирование вирусом подтвердили у пятерых детей. Все дети не были вакцинированы от этой болезни. Подробнее о полиомиелите в Закарпатской области — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Polsatnews.pl