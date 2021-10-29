На Закарпатье подтвердили наличие полиовируса. Образцы доставили в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 29 октября. По его словам, от результатов эпидрасследования зависит, какие меры примет государство. Под угрозой все невакцинированные от полиомиелита дети страны до пяти лет.

— Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая (случай полиомиелита в Ровенской области, — Ред.), определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса, — отметил Кузин.

Санврач утверждает, что сейчас важно говорить об этом заболевании, поскольку впервые за много лет полиомиелит вернулся в Украину и уже стал причиной паралича невакцинированного 17-месячного ребенка в Ровенской области.

Полиомиелит – это опасное заболевание, от которого нет лекарств. Единственная защита от него — вакцинация.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы в Ровенской области до сих пор проверяют, допускают ли невакцинированных детей к посещению учреждений дошкольного образования.

Кузин добавил, что в ОТГ, где проживает 17-месячный малыш, с 11 октября начали активно вакцинировать детей. Прививку необходимо было сделать 243 детям, но вакцинировать удалось лишь 86, у 109 были временные противопоказания. Родители 48 детей вообще отказались от прививки.

По состоянию на 1 октября в Украине уровень охвата тремя дозами прививок от полиомиелита детей до года составляет лишь 59,7%. Наихудшая ситуация с вакцинацией в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях. Для того, чтобы сформировался иммунитет, этот показатель должен достигать 95%.

Также санврач добавил, что 27 октября состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям касательно полиомиелита. По его результатам руководителям облгосадминистраций поручили срочно обеспечить меры по иммунизации от полиомиелита непривитых детей в возрасте до пяти лет включительно.

— Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей. Проверьте вакцинальный статус ребенка, и если вы отказались от прививок или пропустили по каким-то причинам – обратитесь к семейному врачу или педиатру, — отметил он.

В интервью одному из изданий Кузин сказал, что в Минздраве не исключают возможность циркуляции вируса. Поэтому в стране запустили так называемый нулевой раунд дополнительной иммунизации — все дети до пяти лет в этой общине должны, независимо от вакцинального статуса, быть вне очереди привиты.

Иммунизацию проводят вакциной ИПВ, которая защищает детей именно от клинических проявлений болезни в случае попадания вируса. В Ровенской области сделают три дополнительных раунда дополнительной вакцинации. В других регионах Украины необходимости в дополнительной вакцинации пока что нет.