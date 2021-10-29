На Закарпатті підтвердили наявність поліовірусу. Зразки доправили до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я в Гельсінкі.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 29 жовтня. За його словами, від результатів епідрозслідування залежить, яких заходів вживатиме держава. Під загрозою усі невакциновані від поліомієліту діти країни до п’яти років.

– Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку (випадок поліомієліту на Рівненщині, – Ред.), визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води і ґрунту. Окрема група працювала й у Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу, – зазначив Кузін.

Санлікар стверджує, що зараз важливо говорити про це захворювання, оскільки вперше за багато років поліомієліт повернувся в Україну і вже став причиною паралічу невакцинованої 17-місячної дитини у Рівненській області.

Поліомієліт – це небезпечне захворювання, від якого немає ліків. Єдиний захист від нього – вакцинація.

Нині спеціалісти Держпродспоживслужби в Рівненській області досі перевіряють, чи допускають невакцинованих дітей до відвідування закладів дошкільної освіти.

Кузін додав, що в ОТГ, де проживає 17-місячний малюк, з 11 жовтня почали активно вакцинувати дітей. Щеплення необхідно було зробити 243 дітям, але вакцинувати вдалося лише 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки 48 дітей взагалі відмовилися від щеплення.

Станом на 1 жовтня в Україні рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліомієліту дітей до року становить лише 59,7%. Найгірша ситуація з вакцинацією у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях. Для того, щоб сформувався імунітет, цей показник має сягати 95%.

Також санлікар додав, що 27 жовтня відбулося засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно поліомієліту. За його результатами, керівникам облдержадміністрацій доручили терміново забезпечити заходи з імунізації від поліомієліту невакцинованих дітей віком до п’яти років включно.

– Я закликаю батьків не ризикувати здоров’ям своїх дітей. Перевірте вакцинальний статус дитини, і якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили з якихось причин – зверніться до сімейного лікаря чи педіатра, – зазначив він.

В інтерв’ю одному з видань Кузін сказав, що у МОЗ не виключають можливість циркуляції вірусу. Тому в країні запустили так званий нульовий раунд додаткової імунізації – всі діти до п’яти років у цій громаді повинні, незалежно від вакцинального статусу, бути позачергово щеплені.

Імунізацію проводять вакциною ІПВ, яка захищає дітей саме від клінічних проявів хвороби в разі потрапляння вірусу. У Рівненській області зроблять три додаткові раунди додаткової вакцинації. В інших регіонах України необхідності в додатковій вакцинації поки що немає.