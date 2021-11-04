В Україні є велика проблема з вакцинацією дітей від поліомієліту. Якщо нехтувати щепленнями, то хвороба з цієї країни може загрожувати і Польщі.

Про це розповів професор та вірусолог Влодзімеж Гут.

– Близько 10 років тому було приблизно 20% населення, які щепилися від поліомієліту. Згодом це різко надолужили, але поки що встигли вакцинуватися до 50% жителів, – каже він.

За словами експерта, поліомієліт, на який зараз страждають діти в Україні, відрізняється від того, з яким людство боролося раніше – викорінення цього вірусу в дикій формі, тобто повне викорінення, оголосили тільки у 2015 році.

Гут стверджує, що нинішній штам хвороби постав із вакцин, коли для їх виробництва ще використовувався живий, але ослаблений вірус.

– Атенуйовані або ослаблені віруси не становлять небезпеки для людини, вони не здатні викликати захворювання. Але якщо такий вірус проходить через пасирування, він може відновити свою вірулентність через деякий час, – пояснив вірусолог.

Зазвичай вірус передається нещепленій людині кишковим шляхом, а звідси до наступного пацієнта. Один з видів у процесі передачі може відновити здатність заражати та викликати хворобу.

Водночас вакцинація препаратом з інактивованим вірусом створює захист не проти кишкового штаму поліомієліту, а тільки проти інфекції нервової системи. Запобігати зараженню кишківника може тільки вакцина від живого патогену.

У людини, яка прийняла препарат з інактивованим вірусом, якщо вона все ж інфікувалася штамом, не буде симптомів. Але патоген буде розмножуватися в її травній системі та повернеться в навколишнє середовище разом з фекаліями.

– Якщо ми не вакцинуємо наших дітей, поліомієліт може повернутися і знову спричинити хаос, – попередив професор.

У Польщі почали побоюватися можливого поширення поліомієліту через спалах захворювання у Закарпатській області. Там інфікування вірусом підтвердили у п’ятьох дітей. Усі діти не були вакциновані від цієї хвороби. Детальніше про поліомієліт у Закарпатській області – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Polsatnews.pl