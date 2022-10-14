Эксперты отделения кардиологии больницы Байындыр в Анкаре (Турция) в ходе эксперимента выяснили, что нельзя точно сказать, на каком боку спать полезнее. По их словам, в каждом случае есть свои нюансы, которые зависят от общего состояния здоровья человека.

При этом было отмечено, что правильно подобранные подушки могут улучшить качество сна, поскольку способствуют выравниванию спины и шеи, уменьшая тем самым давление на позвоночник.

Но до сих пор оставался открытым вопрос: спать на каком боку полезнее для здоровья.

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Спать на левом боку

По словам медиков, поскольку желудок расположен слева от брюшной полости, во время сна на левом боку его содержимое, скорее всего, останется на месте под действием силы тяжести.

Но если повернуться на правый бок, съеденный ужин может повысить риск развития изжоги, когда содержимое желудка возвращается обратно в пищевод, вызывая чувство жжения и боли.

Спать на правом боку

Исследование, проведенное в 2011 году, оценило, как сон на левом и на правом боку влияет на дыхание.

— Мы выяснили, что сон на правой стороне снижает частоту респираторных явлений у пациентов с умеренным и тяжелым заболеванием, — пояснили эксперты.

Также ученые выяснили, что пациенты с сердечной недостаточностью предпочитают спать на правой стороне. По мнению экспертов, таким образом люди, возможно, неосознанно запускают механизм улучшения сердечной функции.

Спать на животе

По словам экспертов, сон на животе, то есть лицом вниз, провоцирует повышение внутриглазного давления, что чревато риском развития глаукомы, нейропатии зрительного нерва и проблем со зрением. Не говоря уже о том, что сон на животе негативно влияет на кожу, увеличивая количество морщин.

Источник: IFLS