Експерти відділення кардіології лікарні Байиндир в Анкарі (Туреччина) під час експерименту з’ясували, що не можна точно сказати, на якому боці спати корисніше. За їхніми словами, в кожному випадку є свої нюанси, які залежать від загального стану здоров’я людини.

При цьому було відзначено, що правильно підібрані подушки можуть поліпшити якість сну, оскільки сприяють вирівнюванню спини і шиї, зменшуючи тим самим тиск на хребет.

Але до сих пір залишалося відкритим питання: спати на якому боці корисніше для здоров’я.

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Спати на лівому боці

За словами медиків, оскільки шлунок розташований зліва від черевної порожнини, під час сну на лівому боці його вміст, швидше за все, залишиться на місці під дією сили тяжіння.

Але якщо повернутися на правий бік, з’їдена вечеря може підвищити ризик розвитку печії, коли вміст шлунка повертається назад в стравохід, викликаючи відчуття печіння і болю.

Спати на правому боці

Дослідження, проведене в 2011 році, оцінило, як сон на лівому і на правому боці впливає на дихання.

– Ми з’ясували, що сон на правому боці знижує частоту респіраторних явищ у пацієнтів з помірним і важким захворюванням, — пояснили експерти.

Також вчені з’ясували, що пацієнти з серцевою недостатністю воліють спати на правому боці. На думку експертів, таким чином люди, можливо, неусвідомлено запускають механізм поліпшення серцевої функції.

Спати на животі

За словами експертів, сон на животі, тобто обличчям вниз, провокує підвищення внутрішньоочного тиску, що загрожує ризиком розвитку глаукоми, нейропатії зорового нерва і проблем із зором. Не кажучи вже про те, що сон на животі негативно впливає на шкіру, збільшуючи кількість зморшок.

Джерело: IFLS