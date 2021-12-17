По состоянию на 17 декабря в трех регионах Украины стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, в этих областях не превышен уровень госпитализаций, а также в норме коэффициент выявления случаев инфицирования.

Однако несмотря на улучшение показателей Киевская, Сумская и Житомирская области до сих пор входят в красную зону карантина. На этом уровне также находятся Волынская, Запорожская, Николаевская, Черкасская и Черниговская области. Из них только в Черкасской области не превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Показателям желтой зоны соответствует больше всего областей: Днепропетровская, Донецкая, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и г. Киев.

В то же время ни один регион не вошел в оранжевый и зеленый уровни эпидемической опасности.

По состоянию на 17 декабря в Украине зафиксировали 8 899 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 21 650 людям, а умерли — 328.

Наибольшее количество зарегистрировали в г. Киев (1 385), Донецкой (564), Запорожской (559), Одесской (556), Полтавской (527), Волынской (412) и Львовской (401) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.