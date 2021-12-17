Станом на 17 грудня у трьох регіонах України стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Йдеться про Київську, Сумську та Житомирську області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, у цих областях не перевищений рівень госпіталізацій, а також у нормі коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Однак попри покращення показників Київська, Сумська та Житомирська області досі входять до червоної зони карантину. На цьому рівні також перебувають Волинська, Запорізька, Миколаївська, Черкаська та Чернігівська області. З них тільки у Черкаській області не перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Показникам жовтої зони відповідає найбільше областей: Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та м. Київ.

Водночас жоден регіон не увійшов до помаранчевого та зеленого рівнів епідемічної небезпеки.

Станом на 17 грудня в Україні зафіксували 8 899 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 21 650 людям, а померли – 328.

Найбільшу кількість зареєстрували в м. Київ (1 385), Донецькій (564), Запорізькій (559), Одеській (556), Полтавській (527), Волинській (412) та Львівській (401) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.