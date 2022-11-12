В освобожденный Изюм в Харьковской области приехал директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров, чтобы обследовать горожан, нуждающихся в кардиологической и кардиохирургической помощи.

Миссия известного врача-кардиохирурга Бориса Тодурова состоит в том, чтобы помочь изюмчанам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Вместе с ним приехала бригада врачей.

— Сегодня мы приняли около 60 человек, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, — сказал Борис Тодуров. — Более полугода у них не было доступа к кардиологической помощи.

Прием кардиологи провели в помещении Изюмской больницы, где нашелся только один теплый кабинет, служащий одновременно и реанимацией, и приемным отделением.

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Операционный блок больницы разрушен до основания.

Борис Тодуров многим пациентам рекомендовал приехать в Киев, где в Институте сердца им гарантировано бесплатное обследование и лечение. Но людям не доехать до Киева, поэтому кардиохирург просит волонтеров помогать таким людям доехать до столицы.

Борис Тодуров заверил, что обследование и лечение изюмчан в Институте сердца будет бесплатным.

Источник: Борис Тодуров

Фото: Борис Тодуров