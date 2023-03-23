Во Львовском областном перинатальном центре родилась уникальная тройня девочек: маме удалось доносить их до 35 недель беременности.

По словам медиков, обычно тройни рождаются преждевременно и с малым весом, их после рождения еще долго выхаживают.

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— Это уникальный случай, потому что беременность удалось доносить до 35 недель беременности. Две девочки родились с весом 2450 граммов, третья – 2480 граммов, – сообщила директор Центра Мария Малачинская.

По ее словам, семья, в которой родилась тройня, проживает в Винниках. С 32 недели беременности будущая мама Татьяна находилась в отделении экстрагенитальных заболеваний и акушерской патологии, где ее наблюдали специалисты.

Дети родились методом кесарева сечения.

Новорожденную тройню осмотрели специалисты, помогли наладить грудное вскармливание и спустя неделю после родов счастливая мама с дочками уехала домой.

Родители уже придумали имена своим дочерям. Их назвали Яна, Юля и Аня.