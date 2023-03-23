У Львівському обласному перинатальному центрі народилася унікальна трійня дівчаток: мамі вдалося доносити їх до 35 тижнів вагітності.

За словами медиків, зазвичай трійні народжуються передчасно і з малою вагою, їх після народження ще довго виходжують.

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– Це унікальний випадок, тому що вагітність вдалося доносити до 35 тижнів вагітності. Дві дівчинки народилися з вагою 2450 грамів, третя – 2480 грамів, – повідомила директор Центру Марія Малачинська.

За її словами, сім’я, в якій народилася трійня, проживає у Винниках. З 32 тижня вагітності майбутня мама Тетяна перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології, де її спостерігали фахівці.

Діти народилися методом кесаревого розтину.

Новонароджену трійню оглянули фахівці, допомогли налагодити грудне вигодовування і через тиждень після пологів щаслива мама з дочками поїхала додому.

Батьки вже придумали імена своїм дочкам. Їх назвали Яна, Юля і Аня.