Консультативно-диагностическая бригада из специалистов поликлиники и стационара Национальной детской специализированной больницы Охматдет посетила ряд населенных пунктов на деоккупированных территориях.

Об этом сотрудники медучреждения написали на своей странице в Facebook.

— Врачи обследовали детей в двух селах Киевской области, которые были под оккупацией. После этого провели осмотр в селе Мироновка, куда от войны вынужденно бежало более 10 тыс. украинцев. Затем врачи наведались в Прилуки на Черниговщине.

Как сообщается, консультации детей проводились по более чем 15 направлениям. Работала также выездная бригада лабораторной и диагностической служб. Количество обследований превысило 2 135.

Осмотр разноплановыми специалистами был проведен в отношении 540 пациентов. Среди них и двое взрослых.

— Врачи обнаружили почти 1 700 патологий. Из них 1 200 были диагностированы у пациентов впервые. В условиях войны не все дети имеют равный доступ к квалифицированной медицинской помощи, — сообщил медицинский директор по поликлинической работе НДСБ Охматдет Владимир Сова.

По его словам, консультативно-диагностическая поликлиника клиники запустила проект Сохраним жизнь и здоровье детей в условиях войны.

Сообщается, что больше всего было диагностировано заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата и эндокринных патологий. Почти 120 пациентов направлены на дообследование в условиях поликлиники и плановое лечение в условиях стационара.

Во время выездов было сделано 11 малых хирургических вмешательств: 10 из них — гинекологические.

Психологические консультации получил 51 ребенок. Специалисты диагностировали у 17 детей тревожное состояние, связанное с началом военных действий.

Источник: Охматдет