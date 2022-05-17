Консультативно-діагностична бригада з фахівців поліклініки та стаціонару Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит відвідала низку населених пунктів на деокупованих територіях.

Про це співробітники медустанови написали на своїй сторінці в Facebook.

– Лікарі обстежили дітей у двох селах Київської області, які були під окупацією. Після цього провели огляд у селі Миронівка, куди від війни вимушено бігло понад 10 тис. українців. Потім лікарі навідалися до Прилук на Чернігівщині.

Як повідомляється, консультації дітей проводилися за більш ніж 15 напрямками. Працювала також виїзна бригада лабораторної та діагностичної служб. Кількість обстежень перевищила 2 135.

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Огляд різноплановими фахівцями був проведений відносно 540 пацієнтів. Серед них і двоє дорослих.

– Лікарі виявили майже 1 700 патологій. З них 1 200 були діагностовані у пацієнтів вперше. В умовах війни не всі діти мають рівний доступ до кваліфікованої медичної допомоги, – повідомив медичний директор з поліклінічної роботи НДСЛ Охматдит Володимир Сова.

За його словами, консультативно-діагностична поліклініка клініки запустила проект Збережемо життя і здоров’я дітей в умовах війни.

Повідомляється, що найбільше було діагностовано захворювань органів травлення, опорно-рухового апарату та ендокринних патологій. Майже 120 пацієнтів направлені на дообстеження в умовах поліклініки та планове лікування в умовах стаціонару.

Під час виїздів було зроблено 11 малих хірургічних втручань: 10 з них – гінекологічні.

Психологічні консультації отримала 51 дитина. Фахівці діагностували у 17 дітей тривожний стан, пов’язаний з початком військових дій.

Джерело: Охматдит