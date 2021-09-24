В Украине по состоянию на утро 24 сентября 2021 года зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ранее, 23 сентября было 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября — 6 754.

Как видим, рост количества новых случаев Covid-19 идет быстрыми темпами.

Харьковская область за сутки перешла из желтой зоны в оранжевую, и сейчас является лидером по распространению коронавируса. Здесь со вчерашнего дня зафиксировано 948 новых случаев.

Недавно в Харьковской областной администрации отчитывались о 1,5 тыс. свободных коек в ковидных больницах.

Зато волонтеры констатируют, что пациенты с Covid-19 лежат в коридорах. Наталья Попова сделала фото в Харьковской областной больнице.

— Люди живут привычной жизнью, не понимая, что эта болезнь коварна, — сказал председатель Харьковской ОГА Михайло Черняк. — Мы все относимся к этой болезни легкомысленно.

Как недавно отмечала инфекционист Ольга Голубовская, темпы вакцинации в Украине низкие. С февраля в стране привито менее 6 млн человек, а новая вспышка коронавируса вот-вот начнется. Теперь мы видим, что специалист была права. Среди причин она назвала отсутствие правильного подхода к разъяснительной работе среди населения.

Фото: Наталия Попова