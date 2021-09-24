В Україні станом на ранок 24 вересня 2021 року зафіксовано 9 058 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 2 415 осіб, 140 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Раніше, 23 вересня було 7 866 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 вересня – 6 754 .

Як бачимо, зростання кількості нових випадків Covid-19 йде швидкими темпами.

Харківська область за добу перейшла з жовтої зони до помаранчевої, і зараз є лідером з поширення коронавірусу. Тут з учорашнього дня зафіксовано 948 нових випадків.

Нещодавно у Харківській обласній адміністрації звітували про 1,5 тис. вільних ліжок у ковідних лікарнях.

Натомість волонтери констатують, що пацієнти з Covid-19 лежать у коридорах. Наталія Попова зробила фото в Харківській обласній лікарні.

– Люди живуть звичним життям, не розуміючи, що ця хвороба підступна, – сказав голова Харківської ОДА Михайло Черняк. – Ми всі ставимось до цієї хвороби легковажно.

Як нещодавно зазначала інфекціоніст Ольга Голубовська, темпи вакцинації в Україні низькі. З лютого в країні щеплено менше 6 млн людей, а новий спалах коронавірусу осб-ось почнеться. Тепер ми бачимо, що фахівець мала рацію. Серед причин вона назвала відсутність правильного підходу до роз’яснювальної роботи серед населення.

Фото: Наталія Попова