С начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины смертность от естественных причин в Мариуполе увеличилась в восемь раз. Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

— Смертность от естественных причин в сравнении с ноябрем выросла вдвое, по сравнению к началом этой фазы войны — в восемь раз, — сказал он.

По его словам, блэкаут в Мариуполе стал типичным явлением, люди замерзают. Уже две недели в городе нет воды. Люди вынуждены собирать воду в лужах. К централизованному отоплению присоединены всего 30% горожан.

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Как отметил Андрющенко, ситуация в городе как никогда близка к гуманитарной катастрофе.