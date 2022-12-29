Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Відео Новини

На межі гуманітарної катастрофи: смертність у Маріуполі збільшилася у вісім разів

29 Грудня 2022, 10:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
маріуполь
Джерело: Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України смертність від природних причин у Маріуполі збільшилася у вісім разів. Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

– Смертність від природних причин у порівнянні з листопадом зросла вдвічі, у порівнянні до початком цієї фази війни – у вісім разів, – сказав він.

За його словами, блекаут в Маріуполі став типовим явищем, люди замерзають. Вже два тижні в місті немає води. Люди змушені збирати воду в калюжах. До централізованого опалення приєднані всього 30% городян.

Зараз дивляться

Читайте також:
відключення світлаЗнизити рівень тривожності і стресу: психолог про те, як підготуватися до блекауту

Як зазначив Андрющенко, ситуація в місті як ніколи близька до гуманітарної катастрофи.

Теги
відключення світла Війна в Україні водопостачання Маріуполь Опалення Смерть статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь