З початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України смертність від природних причин у Маріуполі збільшилася у вісім разів. Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

– Смертність від природних причин у порівнянні з листопадом зросла вдвічі, у порівнянні до початком цієї фази війни – у вісім разів, – сказав він.

За його словами, блекаут в Маріуполі став типовим явищем, люди замерзають. Вже два тижні в місті немає води. Люди змушені збирати воду в калюжах. До централізованого опалення приєднані всього 30% городян.

Зараз дивляться

Як зазначив Андрющенко, ситуація в місті як ніколи близька до гуманітарної катастрофи.