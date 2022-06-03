С начала полномасштабной войны украинские врачи приняли более 48 тыс. родов. Больше всего малышей родилось во Львовской (4 372), Днепропетровской (3 873) и Одесской (3 441) областях.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Эксперты отметили, что женщины по-прежнему имеют право выбирать медучреждение, где наблюдаться и где рожать. Место регистрации или проживания не имеет значения.

— Если из-за боевых действий женщина переехала в другой регион и имеет статус внутренне перемещенного лица, она может получить необходимую медицинскую помощь бесплатно. Это касается и оставшихся в регионах, где доступ к медпомощи затруднен из-за боевых действий, и есть необходимость сменить больницу, — отметили в Минздраве.

Независимо от срока беременности и того, становилась ли беременная раньше на учет, она может выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету Ведение беременности в амбулаторных условиях и рассчитывать на медицинское сопровождение бесплатно.

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В условиях военного положения врачи могут принять беременных без направления. В тех медучреждениях, у которых есть соответствующий договор с НСЗУ, беременные женщины имеют возможность наблюдаться бесплатно и получать весь перечень необходимых услуг — от разработки индивидуального плана ведения беременности до необходимых лабораторных анализов и инструментальных обследований.

Женщина может выбрать любой роддом среди работающих и заключивших договор с НСЗУ на медицинскую помощь во время родов. Если будущая мама переехала в другой населенный пункт и не знает, где находится больница с родильным отделением или роддом, нужно позвонить на номер 16-77.

На роды роженицы нужно брать, по возможности, удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального пользования для себя и ребенка на время пребывания в больнице. Если женщина не имеет чего-либо из указанного перечня, ей не откажут в предоставлении медицинской помощи.

В то же время, не нужно делать никаких благотворительных взносов. Лекарства и медицинские изделия также входят в бесплатный пакет услуг. Бесплатные роды включают оказание медицинской помощи во время родов очередной акушерской бригадой, в том числе партнерские роды, плановое или ургентное кесарево сечение.

А также обезболивание во время родов, оперативных вмешательств и послеродовых процедур, мониторинг состояния роженицы и ребенка, все необходимые лабораторные и инструментальные исследования, скрининг критических врожденных пороков сердца, прививка ребенка по календарю, питание в стационаре.

Получить медицинскую услугу можно бесплатно, как при самостоятельном обращении в роддом, так и в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи, по направлению врача или по направлению из другого клинического подразделения больницы или другого медучреждения.

В Минздраве отметили, что нужно заранее выбрать и записать номер телефона роддома, в котором планируете рожать. А также контакты территориальной обороны, представители которой помогут добраться до больницы во время комендантского часа.