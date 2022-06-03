Від початку повномасштабної війни українські лікарі прийняли понад 48 тис. пологів. Найбільше малюків народилося у Львівській (4 372), Дніпропетровській (3 873) та Одеській (3 441) областях.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Експерти зазначили, що жінки, як і раніше, мають право обирати медзаклад, де спостерігатися та де народжувати. Місце реєстрації чи проживання немає значення.

– Якщо через бойові дії жінка переїхала в інший регіон та має статус внутрішньо переміщеної особи, вона може отримати необхідну медичну допомогу безоплатно. Це стосується і тих, хто залишився в регіонах, де доступ до меддопомоги ускладнений через бойові дії, і є необхідність змінити лікарню, – зазначили у МОЗ.

Незалежно від терміну вагітності й того, чи ставала вагітна раніше на облік, — вона може обрати будь-яку найближчу лікарню, яка надає медичну допомогу за пакетом Ведення вагітності в амбулаторних умовах та розраховувати на медичний супровід безоплатно.

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В умовах воєнного стану лікарі можуть прийняти вагітних без направлення. У тих медзакладах, які мають відповідний договір з НСЗУ, вагітні жінки мають можливість спостерігатися безоплатно й отримувати весь перелік необхідних послуг — від розробки індивідуального плану ведення вагітності до необхідних лабораторних аналізів та інструментальних обстежень.

Жінка може обрати будь-який пологовий будинок серед тих, які працюють й уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу під час пологів. Якщо майбутня мама переїхала в інший населений пункт і не знає, де розташована лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок, слід зателефонувати на номер 16-77.

На пологи породіллі потрібно брати, за можливості, посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні. Якщо жінка не має чогось із зазначеного переліку, їй не відмовлять у наданні медичної допомоги.

Водночас не потрібно робити жодних благодійних внесків. Ліки та медичні вироби також входять у безоплатний пакет послуг. Безоплатні пологи включають надання медичної допомоги під час пологів черговою акушерською бригадою, зокрема партнерські пологи, плановий чи ургентний кесарів розтин.

А також знеболення під час пологів, оперативних втручань та післяпологових процедур, моніторинг стану породіллі та дитини, усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, скринінг критичних вроджених вад серця, щеплення дитини за Календарем, харчування в стаціонарі.

Отримати медичну послугу безоплатно можна як за самостійного звернення до пологового, так і в разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги, за направленням лікаря або за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого медзакладу.

У МОЗ наголосили, що потрібно заздалегідь обрати та записати номер телефону пологового будинку, в якому плануєте народжувати. А також мати контакти територіальної оборони, представники якої допоможуть дістатися до лікарні під час комендантської години.